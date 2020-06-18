Seyyar bisiklet tamirhanesiyle 15 yıldır köyleri geziyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Seyyar bisiklet tamirhanesiyle 15 yıldır köyleri geziyor

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde bisiklet tamircisi Mustafa İlhan (50), kendi yaptığı lastik tekerlekli taşınabilir atölyesiyle 15 yıldır köy ve beldelere giderek bisiklet tamir ediyor.

Seyyar bisiklet tamirhanesiyle 15 yıldır köyleri geziyor
18.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:36

 

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde bisiklet tamircisi Mustafa İlhan (50), kendi yaptığı lastik tekerlekli taşınabilir atölyesiyle 15 yıldır köy ve beldelere giderek bisiklet tamir ediyor.Sandıklı'da evli ve 3 çocuk babası Mustafa İlhan, karavanı andıran lastik tekerlekli taşınabilir atölyesiyle bisiklet tamirciliği yapıyor. Tasarımı ve işçiliği kendisine ait seyyar bisiklet atölyesiyle ilçeyi ve köyleri dolaşan İlhan, beklemek yerine müşterinin ayağına gidiyor. Mustafa İlhan'ın minibüsünün arkasına bağladığı atölyesini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Atölyede bisiklet tamiri için gerekli tüm ekipman bulunuyor. 15 yıldır atölyesiyle birlikte köy köy gezdiğini söyleyen Mustafa İlhan, "Çocukları sevindiriyorum. Ayaklarına kadar gidiyorum. İnsanlar bisikletlerini tamir için şehirlere getiremiyor. Arabalar lükse döndü. Eskiden araçların üstünde bagajlar vardı. İnsanlar bu bagajlara atıp şehre götürüp bisiklet tamir ettirebiliyordu. Şimdi lüks arabalar var. Bisiklet arabanın bagajını çiziyor ya da yolda düşürüyorlar. Bu gibi nedenlerden dolayı şehirlere bisikletleri getirip tamir ettiremiyorlardı. 'Bir köylere gideyim bakayım' dedim. Önce taksiyle yola çıktık. Sonra bu dükkanı yaptım. Köy meydanına geliyorum. Sergimi açıyorum. Çocukları bekliyorum. Zaten 10 ya da 15 dakika içinde bisikletini tamir ettirmek için çocuklar burada toparlanıyor. Ben de hem rızkımın peşinden koşturuyorum hem de çocukları sevindiriyorum. Gitmediğim yer yok. Isparta, Denizli, Uşak, Çay gibi Sandıklı'nın çevresinde ne kadar il, ilçe varsa gidiyorum" dedi.Çocuğunun bisikletini tamire getiren Kusura köyü sakinlerinden Eyüp Çaylı (35), "Sandıklı'ya bisikleti tamire getirmek zor oluyor. Bisikletçi ağabey burada bize yardımcı oluyor. Ayağımıza kadar geliyor. Bisikletimizi tamir ediyor. Sağlam da yapıyor" diye konuştu.

Bisikletini tamir ettiren çocuklardan Halil İbrahim Erdoğan (9) da, "Bisikletçi amca köyümüze geliyor. Bisikletimiz bozuldu mu tamir ediyor" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için 'sokağa çıkma yasağı' önerisi! Son kararı Erdoğan verecek Haber
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için "sokağa çıkma yasağı" önerisi! Son kararı Erdoğan verecek
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi Haber
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Haber
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak Haber
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı Haber
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi
Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Kentin içinde orman gibi yükselen sarmaşık kaplı binadaki dairelerin fiyatları el yakıyor
Kentin içinde orman gibi yükselen sarmaşık kaplı binadaki dairelerin fiyatları el yakıyor
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi
Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Muş Donald Trump Berat Albayrak Enis Berberoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Evgar Yasmin Erbil Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Servet Yardımcı
Daha Fazla Taksi Ankara Trabzonspor Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Seyyar bisiklet tamirhanesiyle 15 yıldır köyleri geziyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 10:58:43. #1.14#
title