Seyyar Bakkalın Azmi Şaşırttı

Gaziantep'te bakkal dükkanı ruhsatı olmadığı için kapatılan Orhan Aydın, daha sonra bir kamyonetin arkasında seyyar bakkal kurdu. Kamyoneti kundaklanan Aydın yine yılmadı, yanan aracında satış yapmaya devam etti.



Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde 7 yıldır bakkal dükkanı işleten Orhan Aydın'ın başı dertten kurtulmuyor. Geçtiğimiz yıl bakkal dükkanı belediye ruhsatı olmadığı için mühürlenen Aydın, bir kamyonet alarak, seyyar olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 1 yıl boyunca bir kamyonetin kasasında konteyner bakkal olarak satış yapmaya devam eden Aydın'ın bu kez de aracı kimliği belirsiz şahıslarca kundaklandı.



MAHALLELİ GİTMESİN DİYE 414 İMZA TOPLADI



Seyyar aracı yandıktan sonra da yılmayan Aydın, yanan konteynerde çalışmaya devam ediyor. Kalp hastası olduğu için başka bir iş yapamadığını belirten Orhan Aydın, yetkililerden hiçbir sonuç alamadığını söyledi. Bu şekilde daha fazla devam edemeyeceğini ifade eden Aydın'ın gitmemesi için mahallede imza kampanyası başlatılarak 414 imza toplandı. Evlerine en yakın bakkalın 1 kilometre uzaklıkta olduğunu söyleyen mahalleli, yaşlıların uzağa gidemediğini, geç vakitlerde uzağa giderken de tedirgin olduklarını ifade ettiler.



(İHA)