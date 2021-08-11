Seyyanen zam ne demek? Kamu işçisi için seyyanen zam nedir?

Son Dakika: Dönem dönem farklı kurumlar seyyanen zam gerçekleştireceklerini açıklamayı sürdürüyor. Bu zammı alacak olan kamu işçileri ise "seyyanen zam nedir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, seyyanen zam ne demek, ne anlama gelmektedir?

Son Dakika: Kamu işçilerine yapılması beklenen zam dolayısıyla sıklıkla kullanılan bir terimdir. Merak edilen seyyanen zam ne demek? Haberimizden ulaşabilirsiniz. Dönem dönem farklı kurumlar seyyanen zam gerçekleştireceklerini açıklamayı sürdürüyor. Bu zammı alacak olan kamu işçileri ise "seyyanen zam nedir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, seyyanen zam ne demek, ne anlama gelmektedir? İşte detaylar haberimizde...

SEYYANEN ZAM NEDİR?

Kısaca seyyanen zam herkesin maaş farkı fark etmeksizin aynı TL tutarında zam almasıdır. Örnek yüzde maaşı 3 bin ya da 4 bin lira olan kamu işçileri yüzdesel zam aldıklarında yüzde 10, 3 bin lira alana 300 lira olarak yansırken, 4 bin lira alana 400 lira olarak yansıyor.

Seyyanen zamda ise böyle bir durum yok. Maaş fark etmeksizin herkes aynı TL tutarında zam alıyor. Örnek olarak 100 TL seyyanen zam tutarı belirlendiği göz önüne alınırsa maaşı 3 bin lira olan kişi 3 bin 100 lira, 4 bin lira olan kişi 4 bin 100 liraya çıkıyor. Yani sonuç olarak seyyanen zamda herkes TL olarak aynı zammı alıyor.

SEYYANEN NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan Seyyanen eşit miktarda anlamını taşımaktadır. Son zamanlarda çok kullanılan bu kelime eşit zam anlamına gelmektedir.