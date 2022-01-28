SEYTİM CUP VALORANT Turnuvası Başlıyor

Adana Seyhan Belediyesi tarafından 3-4-5 şubat tarihlerinde VALORANT etkinliğimiz gerçekleşecektir. Seyhan Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (SEYTİM) bu etkinliğe E-Spor arenası ile ev sahipliği yapacaktır.

SEYTİM CUP ön elemeleri 3-4 şubat tarihlerinde online olarak gerçekleşecek olup, 5 şubat tarihinde final etapları offline olarak yapılacaktır.

Final 5 Şubat günü Adana ' da Gerçekleşeceği için Katılacak takımlar, o tarihte kendi imkanları ile Adana ' da bulunması gerekmektedir.

SEYTİM CUP VALORANT Turnuvası

1. Takıma kişi başı 750 TL nakit para ödülü (1 yedek de dahil toplam 6 kişi 4500 TL )

2. Takıma kişi başı 500 TL nakit para ödülü (1 yedek de dahil toplam 6 kişi 3000 TL )

3. Takıma kişi başı 250 TL nakit para ödülü (1 yedek de dahil toplam 6 kişi 1500 TL )

4. Takıma kişi başı 1 adet seyhan power bank (1 yedek de dahil toplam 6 kişi )

Toplamda 9000 TL nakit para ödülü olan turnuvaya başvuru için seytim.org adresini ziyaret edebilir, discord adresine siteden katılabilirsiniz.

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