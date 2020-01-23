Şeytanın Kitabı Filmi
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Şeytanın Kitabı Filmi

Şeytanın Kitabı filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Şeytanın Kitabı filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

23.01.2020 09:58 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:58
Şeytanın Kitabı Filmi

Taner ve Yeşim, on iki yıldır evli olan bir çifttir. On yaşındaki kızları ile mutlu bir yaşam süren çift, her sene olduğu gibi bu yıl da yazlıklarına gitmek için gün sayar. Ancak bu seneki tatilleri, diğerlerine benzemeyecektir. Yazlığa gelmeleri ile garip olaylara şahit olan aile, Defne'nin topraktan çıkardığı böcekleri yemeğe başlamasıyla sarsılır. Başlarına gelen sıra dışı olaylar, Tamer'in geçmişine dönmesine neden olur. Yeşim'im bile bilmediği gizemli köklerini araştıran Tamer, Cinler aleminin en tehlikelisi olan İbn-i Cühaşe ve onun ordusu ile yüzleşmek zorunda kalır.

Yönetmen: Okan Ergüven

Senaryo: Okan Ege Ergüven

Oyuncular: Engin Yüksel, Rüya Yürüten, Cemre Özgül, Erol Erarslan, Ergin Kılıkçıer, Nalan Olcayalp

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Şeytanın Kitabı

Yapımcı Firma: Kar Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 19.06.2020


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Kaynak: InterSinema.com
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