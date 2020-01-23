Şeytanın Kitabı Filmi
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Taner ve Yeşim, on iki yıldır evli olan bir çifttir. On yaşındaki kızları Defne ile mutlu bir yaşam süren çift, her sene olduğu gibi bu yıl da yazlıklarına gitmek için gün sayar. Ancak bu seneki tatilleri, diğerlerine benzemeyecektir. Yazlığa gelmeleri ile garip olaylara şahit olan aile, Defne'nin topraktan çıkardığı böcekleri yemeğe başlamasıyla sarsılır. Başlarına gelen sıra dışı olaylar, Tamer'in geçmişine dönmesine neden olur. Yeşim'im bile bilmediği gizemli köklerini araştıran Tamer, Cinler aleminin en tehlikelisi olan İbn-i Cühaşe ve onun ordusu ile yüzleşmek zorunda kalır.
Yönetmen: Okan Ege Ergüven
Senaryo: Okan Ege Ergüven
Oyuncular: Engin Yüksel, Rüya Yürüten, Cemre Özgül, Erol Erarslan, Ergin Kılıkçıer, Nalan Olcayalp
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Şeytanın Kitabı
Yapımcı Firma: Kar Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 19.06.2020
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