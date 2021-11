Şeytanın Bilinmeyen Hikayesi filmi 26 Kasım'da vizyona giriyor

Filmin yönetmenliğini Jess Norvisgaard üsleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Bill Oberst Jr., Linnea Quigley, Kane Hodder yıldız isimler yer alıyor.

FİLMİN KONUSU NEDİR?

Filmin konusu küçük çaplı gangster olan Richard emekli olmadan önce son bir işi üstlenir. İşi rakip gansterlerin evinden para çalmaktır. Melvin, Museum of the Macabre için ünlü bir küratör olma hayalleri kuran isteksiz bir aile babasıdır. Cehennemin korlarından doğmuş bir vampir olan Masquerade'in kalıntıları yüzyıllar önce yok edilebilmiş midir? Cadılar Bayramı Gecesi'nde araların da kilometreler olan bu ikilinin yolları kesişecek. Her şey tehlikedeyken asırlık kötülüğe karşı savaşmak için birlikte çalışmak zorunda kalacaklar.

Korku filmlerine tutkun olan izleyicileri 26 Kasım günü ''Şeytanın Bilinmeyen Hikayesi'' filmini izlemek için sinemalara bekleniyor.

