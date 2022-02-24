Şeytan Heykelleriyle Süslenen Ev
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Bolivya'da El Alto'da yaşayan bir kişinin evinin dış cephesi şeytan heykelleriyle süslü. Heykeller evin sahibi tarafından hem turistlerin ilgisini çekmek hem de ülkenin madencilik tarihiyle ilgili mesaj vermek için yapılmış.
Bolivya'da El Alto'da yaşayan bir kişinin evinin dış cephesi şeytan heykelleriyle süslü. Heykeller evin sahibi tarafından hem turistlerin ilgisini çekmek hem de ülkenin madencilik tarihiyle ilgili mesaj vermek için yapılmış
DailyMotion.com - Güncel