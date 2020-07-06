Seyşeller, Sahra Altı Afrika'nın en temiz ülkesi Seyşeller Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Yale ve Columbia Üniversitesinin yaptığı çevre performans endeksi araştırmasında, ülkenin dünyada 38'inci, Sahra Altı Afrika'da ise 1'inci en yüksek nota sahip ülke olduğu belirtildi.

Seyşeller Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Yale ve Columbia Üniversitesinin yaptığı çevre performans endeksi araştırmasında, ülkenin dünyada 38'inci, Sahra Altı Afrika'da ise 1'inci en yüksek nota sahip ülke olduğu belirtildi.

Gelirlerinin büyük bir bölümünü turizmden elde eden ülke, her yıl yüz binlerce yabancı turisti ağırlıyor.

Yaklaşık 100 bin nüfusa sahip ülkeyi sadece geçen yıl 385 bin kişi ziyaret etti.

Kaynak: AA