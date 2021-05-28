Seyşeller, ekonomisini güçlendirmek için daha fazla yerli üretim yapacak
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Seyşeller, ekonomisini güçlendirmek için daha fazla yerli üretim yapacak

Seyşeller, ekonomisini güçlendirmek için daha fazla yerli üretim yapacak
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Hint Okyanusundaki Afrika ülkesi Seyşeller'de hükümetin, turizme bağlı ekonomisini çeşitlendirmek ve güçlendirmek için yerel ürünlerin üretimini artırmaya yönelik adımlar atma kararı aldığı bildirildi.

Hint Okyanusundaki Afrika ülkesi Seyşeller'de hükümetin, turizme bağlı ekonomisini çeşitlendirmek ve güçlendirmek için yerel ürünlerin üretimini artırmaya yönelik adımlar atma kararı aldığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Yatırım, Girişimcilik ve Endüstri Bakanı Devika Vidot, ekonomik kalkınmayı hızlandırmak için ilk adım olarak tarçın sektöründe adım atacaklarını açıkladı.

Ülke ekonomisine gelir sağlamak amacıyla yerel ürünlerin üretim ve ihracatını arttırmayı hedeflediklerini kaydeden Vidot, ithalatı ise azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Vidot, özel sektörün desteklenmesiyle kapsamlı bir ekonomi planı hazırladıklarını ve ülke ekonomisini turizm merkezli olmaktan çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ada ülkesi Seyşeller, tarçın, muz ve hindistan cevizi başta olmak üzere tarım ve turizm ekonomisiyle biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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