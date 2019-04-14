Seyşeller Devlet Başkanı Faure Denizaltıda İklim Çağrısı Yaptı

DESROCHES Hint Okyanusu ülkesi Seyşel Adaları (Seyşeller) Devlet Başkanı Danny Faure, küresel ısınmanın yarattığı çevre sorunlarına ve okyanusların korunmasına dikkati çekmek için denizaltıda konuşma yaptı.

Devlet Başkanı Faure, Hint Okyanusu'nda araştırmalar yapan İngiltere öncülüğündeki bilim ekibinin kullandığı mini denizaltıdan yaptığı canlı yayınla uluslararası kamuoyuna seslendi.

Konuşmasında, dünya vatandaşlarını "gezegenin atan mavi kalbi" diye nitelendirdiği okyanusları korumaya çağıran Faure, küresel ısınmanın okyanuslar ve doğal çevre üzerindeki en önemli tehdit olduğunu vurguladı.

Küresel ısınmayı dengeleyecek önlemler almanın aciliyetine işaret eden Faure, "Bu sorun hepimizi aşıyor, onu gelecek nesillerin çözmesini bekleyemeyiz. Artık bahanemiz kalmadı, zamanımız da..." diye konuştu.

Kaynak: AA