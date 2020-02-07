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Seyşeller Büyükelçisi Radegonde, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Seyşeller Büyükelçisi Louis Sylvestre Radegonde, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

07.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:24
Seyşeller Büyükelçisi Radegonde, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Seyşeller Büyükelçisi Louis Sylvestre Radegonde, (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran ziyaretteki konuşmasında, nisanda gerçekleştirilecek Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için önemli bir zemin olabileceğini belirtti.

Türkiye ile Seyşeller arasındaki ticaret hacminin 2018'de 17 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğine, geçen yıl da 25 milyon dolara yükseldiğine işaret eden Baran, "Bu seviye bizi mutlu etmiyor, rakamları kısa sürede yükseltebiliriz. İçinde ticaretin olduğu her alanda varız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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