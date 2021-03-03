Seyşeller, bu ay sürü bağışıklığı kazanmayı hedefliyor
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Seyşeller, bu ay sürü bağışıklığı kazanmayı hedefliyor

03.03.2021 22:23 | Son Güncelleme: 03.03.2021 22:26
Seyşeller, bu ay sürü bağışıklığı kazanmayı hedefliyor

Afrika'nın doğusunda Hint Okyanusu'ndaki takımada ülkesi Seyşeller, bu ay içerisinde nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasını tamamlayarak sürü bağışıklık hedefine ulaşmayı planlıyor.

Afrika'nın doğusunda Hint Okyanusu'ndaki takımada ülkesi Seyşeller, bu ay içerisinde nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasını tamamlayarak sürü bağışıklık hedefine ulaşmayı planlıyor.

Yaklaşık 100 bin nüfuslu ülkenin Devlet Başkanı Wavel Ramkalawan, AP'ye verdiği mülakatta, mart ortasında sürü bağışıklığı hedefine ulaşılmasının beklendiğini dile getirdi.

Dünyada toplu aşılamanın başladığı ilk ülkelerden biri olan ülkede şubat sonunda ilk aşı olanların yüzde 44'üne ikinci doz uygulandı.

Aşılamaya ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin gönderdiği 50 bin doz Çinli Sinopharm aşısıyla başlayan ülke, ardından Hindistan'ın bağışladığı 50 bin dozluk İngiliz AstraZeneca aşısını kullandı. Ülke son olarak 70 bin kişiyi aşılama amacına ulaşmak için AstraZeneca'dan 40 bin doz aşı daha satın aldı.

Ekonomisi turizme bağlı olan Seyşeller'de son iki haftada yeni vaka sayılarında azalma görüldü.

Şimdiye dek 2 bin 849 vakanın görüldüğü ülkede virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 11 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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