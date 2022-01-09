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Seyretmek için gittiği dalgalar 4 çocuk annesi kadının sonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Seyretmek için gittiği dalgalar 4 çocuk annesi kadının sonu olduANTALYA Antalya'nın Alanya ilçesinde eşiyle birlikte sahil kenarına gelip manzara izleyen 4 çocuk annesi kadın, dengesini kaybederek denize düştü.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Seyretmek için gittiği dalgalar 4 çocuk annesi kadının sonu oldu

ANTALYA Antalya'nın Alanya ilçesinde eşiyle birlikte sahil kenarına gelip manzara izleyen 4 çocuk annesi kadın, dengesini kaybederek denize düştü. Dalgalar arasında kaybolan kadın hayatını kaybederken, onu kurtarmak için denize atlayıp boğulma tehlikesi yaşayan eşi, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün 14.00 sıralarında Okurcular Mahallesi Karaburun Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil kenarına eşi Cevdet Opçin ile birlikte gelen Ceylan Opçin (54), bir anda dengesini kaybederek denize düştü. Dalgalara kapılıp açığa sürüklenen eşini kurtarmak için Cevdet Opçin de denize atladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler dalgaların sürükleyip boğulma tehlikesi yaşayan Cevdet Opçin'i bota alıp kıyıya çıkarttı. Cevdet Opçin, kontrol amaçlı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Denizde kaybolan Ceylan Opçin'in ise yapılan aramalar sonucunda cansız bedenine Manavgat açıklarında ulaşıldı.

Yapılan incelemelerin ardından 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen Ceylan Opçin'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cenazeyi almaya gelen Opçin'in yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Yapılan otopsinin ardından Opçin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

Seyretmek için gittiği dalgalar 4 çocuk annesi kadının sonu oldu

Seyretmek için gittiği dalgalar 4 çocuk annesi kadının sonu oldu

Seyretmek için gittiği dalgalar 4 çocuk annesi kadının sonu oldu

Denizi seyretmeye gitti, dalgalar 4 çocuk annesi kadının sonu oldu

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