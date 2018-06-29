Seyrantepe İMKB Spor Salonu Açıldı

Seyrantepe İMKB Spor Salonu'nun açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, törende konuşan Sivas Vali Davut Gül, il genelinde spor altyapısı anlamına birçok ciddi işe imza atıldığını belirtti.

2017 ile 2018 yılları içerisinde Sivas'a 20 spor merkezi yapılacağını aktaran Vali Gül, şunları kaydetti:

"Ayrıca antreman salonlarının sayısını da artırmak istiyoruz. Açılışını yaptığımız salon da bunlardan biri. Çocuklarımız spor yapacak alt yapıya kavuşmuş olacak. Okullar bölgesinde Sivasspor'un maçlarını yaptığı 27 bin 500 kişilik çok güzel bir stadyumumuz oldu. Yanında 5 bin 500 kişilik kapalı spor salonumuz var. Yarım kalan havuzun tamamlanma ihalesi yapıldı inşallah gelecek sene bittiğinde yüzme sporunu da yapabileceksiniz."

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç ise, "Spor salonu Seyrantepe Mahallesine hayırlı uğurlu olsun. Burası eskiden düğün salonu olarak kullanılıyordu. Yapılan yenileme çalışmalarının ardından spor salonuna dönüştürüldü." ifadelerini kullandı.

Amatör Spor Kulüpleri Şube Başkanı Zeki Ekici, spor salonunun açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Gül ve beraberindekiler, spor merkezini gezdi.