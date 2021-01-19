Kayseri'de kentsel dönüşüm vatandaşı mutlu etti

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümün sosyal bir dönüşüm olduğuna dikkati çekerek, amaçlarının sosyal donatıları yapılmış, her türlü belediye hizmetinin verilebildiği bir mahalle kurmak olduğunu belirtti.

DEPREM YÖNETMELİĞİ TİTİZLİKLE YERİNE GETİRİLİYOR

Seyrani Mahallesi'nde 400 bin metrekare alan içerisinde bir kentsel dönüşüm yapıldığını hatırlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: "Seyrani Mahallesi'nde bir yandan teslim ettiğimiz konutlar diğer yandan ise devam eden konutlar buranın çehresini tamamen değiştirecek ve bölgenin değerine değer katacak. Burada yaptığımız konutlarda deprem yönetmeliği şartları titizlikle yerine getiriliyor, temel altı zemin iyileştirilmesinde jet grout teknolojisi ile zemin güçlendirmesi uygulanıyor. Bu vesileyle modern konutlarda oturan hak sahiplerine aileleriyle sağlıklı, huzurlu ve daha konforlu bir yaşam diliyorum."

YENİ EVLERİNE KAVUŞANLAR DURUMDAN MEMNUN

Modern konutlara kavuşanlardan Galip Bulut ise kentsel dönüşümle yapılan konuttan çok memnun kaldıklarını belirterek, "Yeni konutla hayatımızda büyük bir değişiklik oldu. Konforlu yaşamın yanı sıra daha geniş salon ve odalarla güzel yaşam sürdürüyoruz. İnsanın hayatı tamamen değişiyor. Bu hizmetlerden dolayı belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin