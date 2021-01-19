Kayseri'de kentsel dönüşüm vatandaşı mutlu etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kayseri'de kentsel dönüşüm vatandaşı mutlu etti

19.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:50
Kayseri'de kentsel dönüşüm vatandaşı mutlu etti

Kocasinan Belediyesinin Seyrani Mahallesi'nde başlattığı kentsel dönüşüm projesi kapsamında modern evlerine kavuşan aileler, evlerinden çok memnun kaldıklarını belirterek Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümün sosyal bir dönüşüm olduğuna dikkati çekerek, amaçlarının sosyal donatıları yapılmış, her türlü belediye hizmetinin verilebildiği bir mahalle kurmak olduğunu belirtti.

DEPREM YÖNETMELİĞİ TİTİZLİKLE YERİNE GETİRİLİYOR

Seyrani Mahallesi'nde 400 bin metrekare alan içerisinde bir kentsel dönüşüm yapıldığını hatırlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: "Seyrani Mahallesi'nde bir yandan teslim ettiğimiz konutlar diğer yandan ise devam eden konutlar buranın çehresini tamamen değiştirecek ve bölgenin değerine değer katacak. Burada yaptığımız konutlarda deprem yönetmeliği şartları titizlikle yerine getiriliyor, temel altı zemin iyileştirilmesinde jet grout teknolojisi ile zemin güçlendirmesi uygulanıyor. Bu vesileyle modern konutlarda oturan hak sahiplerine aileleriyle sağlıklı, huzurlu ve daha konforlu bir yaşam diliyorum."

YENİ EVLERİNE KAVUŞANLAR DURUMDAN MEMNUN

Modern konutlara kavuşanlardan Galip Bulut ise kentsel dönüşümle yapılan konuttan çok memnun kaldıklarını belirterek, "Yeni konutla hayatımızda büyük bir değişiklik oldu. Konforlu yaşamın yanı sıra daha geniş salon ve odalarla güzel yaşam sürdürüyoruz. İnsanın hayatı tamamen değişiyor. Bu hizmetlerden dolayı belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Yaşar Güler Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Gülben Ergen Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Mesut Bakkal Cüneyt Çakır Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de kentsel dönüşüm vatandaşı mutlu etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 14:50:26. #1.14#
title