Seymenli Göleti'ne yavru sazanlar bırakıldı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yapımı tamamlanan Seymenli Göleti'ne 6 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Bölgedeki bin 440 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak 2017 yılının Mart ayında yapım çalışmalarına başlanılan ve 1 Haziran 2019'da tamamlanan Seymenli Göleti'nde yaklaşık 1 milyon metreküp su depolanacak

Gölette balık popülasyonun artırılması adına yapılan çalışmalar kapsamında gölete 6 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şenol Görgülü, balıkların Akdeniz Su Ürünleri Üretim ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünden temin edildiğini, ek projelerle birlikte göletten 2 bin dekarlık tarım arazisinin sulanmasının hedeflendiğini aktardı.

Seymenli Mahallesi Muhtarı Ruhi Arıduru ise 15 Mayıs itibariyle gölette su tutulma çalışmalarına başlanıldığına işaret ederek, "Göletin derinliği 32 metre, uzunluğu ise 410 metredir. 55 gün gibi kısa bir sürede göletteki su tutma kapasitesinin yaklaşık yüzde 25'i dolmuş sayılır. Göletteki su oranının yükselmesiyle birlikte 2 ay sonra borularla çiftçilerimiz suyu tarım arazilerinde kullanabileceklerdir." dedi.

Kaynak: AA