Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı! Tüm fotoğrafları sildi...
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Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı! Tüm fotoğrafları sildi...

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı! Tüm fotoğrafları sildi...
Hürriyet - Haberler | Magazin

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, hamile olduğunu duyurduktan hemen sonra bebeğini kaybettiğinin haberini vermişti.

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, hamile olduğunu duyurduktan hemen sonra bebeğini kaybettiğinin haberini vermişti.

Ibiza tatiline çıkan Subaşı'nın yanında sevgilisinin olmaması ve evlilik teklifi aldığı tektaş yüzüğü takmaması Alsaloussi'yle ayrıldıkları iddialarını güçlendirdi. Şeyma Subaşı ise hakkında çıkan iddialara, 'Beni biraz bırakın. Bir şeye cevap vermek de konuşmak da zorunda değilim. İstersem eğer Instagram'dan kendim paylaşım yaparım ya da size söylerim.' sözleriyle cevap vermişti.

Şeyma Subaşı'ndan flaş bir hamle geldi. Sosyal medya hesabından Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğraflarını kaldıran Subaşı ayrılık iddialarını doğruladı.

Kızı Melisa'nın bir videosunu paylaşan Subaşı altına, 'Beni merak eden sevgili arkadaşlarım... İçim kan ağladığı zaman da bile o her gün yüzümü güldürüyor. O benim güçlü olma sebebim. ve ben gerçek arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepiniz hayatımda olduğunuz için memnunum. Tıpkı Melisa'nın dediği gibi 'Aman Tanrım! Bu gerçek olamaz!' mesajını düştü.

NE OLMUŞTU

Yılın belli bölümünü yurt dışında geçiren Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder  Mohammed Alsaloussi ile arkadaş ortamında tanışmış zamanla dostlukları aşka dönüşmüştü. 'Birlikte çok keyifli zaman geçiriyoruz' diyen Subaşı ve sevgilisinin Bali tatili çok ses getirmişti. Özel uçakla seyahat eden Subaşı, 'her zaman en iyisini hak ediyorum' sözleriyle dikkat çekmişti.

Daha sonra sevgilisiyle Ibıza'ya giden Subaşı sürpriz evlilik teklifiyle şoke olmuştu. İkilinin ani evlilik kararı 'Şeyma hamile' dedikodularını da beraberinde getirmişti. 'Evlenmeden çocuk olmaz' diyen Şeyma Subaşı, daha sonra hamile olduğunu ve evlilik kararını ertelediklerini açıklamıştı.

'Hamileyim' sözlerinden bir gün sonra bebeğini düşürdüğünü söyleyen Subaşı, ayrılık sorularını yanıtsız bırakmıştı. Dün tek başına Ibiza'da görüntülenen sosyal medya fenomenin sevgilisinin hediye ettiği yüzüğü çıkarması dikkat çekmişti. Subaşı bugün Mohammed Alsaloussi ile çekildikleri tüm fotoğrafları kaldırdı. İddiaya göre ikili yollarını ayırdı.

Kaynak: Hürriyet

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