Şeyma Subaşı ve sevgilisi İstanbul'da ilk kez görüntülendi

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul'a geldi. Önceki akşam bir otel önünde karşısında gazetecileri görünce şaşkına dönen Şeyma Subaşı ve sevgilisi utangaç tavırlar sergiledi. İşte Şeyma Subaşı ve sevgilisinin o halleri..