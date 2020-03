Şeyma Subaşı ve Seda Sayan'a Koronvirüs Soruşturması Müzik prodüktörü Erol Köse, yeni tip koronavirüs'ten (COVID-19) koruduğu iddia edilen gıda takviyesinin tanıtımını yapan Seda Sayan ve Şeyma Subaşı'na soruşturma açıldığını iddia etti.

Müzik prodüktörü Erol Köse, yeni tip koronavirüs'ten (COVID-19) koruduğu iddia edilen gıda takviyesinin tanıtımını yapan Seda Sayan ve Şeyma Subaşı'na soruşturma açıldığını iddia etti. Köse, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşüldüğünü ve bakanlığın olaya el koyduğunu belirtti.

Aralarında Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seray Sever ve Seren Serengil gibi isimlerin yer aldığı ünlüler, Instagram hesapları üzerinden "No Attack" isimli bir gıda takviyesinin reklamını yapmışlardı. Bunun üzerine yapılan araştırmalar sonucunda "No Attack" isimli gıda takviyesinin yeni tip koronavirüs'e (COVID-19) karşı korumadığı ve hatta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan herhangi bir onayı veya kaydı bulunmadığı tespit edilmişti.

"Savcılık Olaya El Koydu"

Erol Köse, Instagram hesabı üzerinden konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Savcılık Seda Sayan ve Şeyma'ya soruşturma açtı, ilaç ruhsatı olmayan @noattack_ adlı ölümcül zararlı ilacı para için sahtekarca tanıtıp koronaya yararlıymış havası verdiler, Fahrettin Koca ile görüşüldü. Bakanlık olaya el koydu, ürünü üreten Cüneyt Alacacı ve oğlu Bilgehan Alacacı'nın sahte ilaç işinde yeni olmadıkları iddia edildi. Herkes yaysın kimse kullanmasın. Korona fırsatçıları, Tarım Bakanlığı'ndan ot/ takviye ruhsatı alıp virüsü öldürür diye ilaçmışçasına endikasyon belirtip Sağlık Bakanlığı izni ve testleri olmayan ürün satan sahtekarlara göz açtırmayan savcılık olaya el koydu. Seda Sayan ve Şeyma'ya hem para hem hapis cezası gelebilir. Fırsatçılar her an yurt dışına kaçabilir. Dikkat et ve yay!" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

DOLGU BOTOX FACIASI NEDENIYLE ZOR KONUŞAN SEDA ve SARI DUL ŞEYMA 'ya SAHTE İLAÇ ŞEBEKESİNE YARDIM VE YATAKLIK SUÇUNDAN CUMHURIYET BAŞSAVCILIĞINCA SORUŞTURMA AÇILDI, @drfahrettinkoca SAĞLIK BAKANLIĞI DA CUMHURBAŞKANLIĞI DA BİLGİLENDİRİLDİ ! SAHTE İLAÇ ŞEBEKESİ NO AATTACH İSİMLİ İÇİ KOF OLAN MADDEYİ CORONA İLACI DIYE SEDA SAYAN VE ŞEYMA İLE TANITTI AMA DR EROL YAKALATIP URUN SAHTE VE RUHSATSIZ ÇIKINCA HER KONUDA AHKAM KESEN GÜYA DOBRA SEDA'NIN MASKESİ DÜŞTÜ ! ŞEYMA'NIN EVDE AĞLAMA KRIZINDE OLDUĞU OGRENILIRKEN SEDA'NIN ARACILARLA EROL KOSE'YE NOLUR YAZMASIN DEDİĞİ ÖĞRENİLDİ AMA ARTIK ÇOK GEÇ, UTANIN BU KADAR HASSAS BIR KONUDA HALKIN KANINI EMENLERE ÜÇ KURUŞ İÇİN NASIL ALET OLDUNUZ DA MİLLETI SOYDURDUNUZ BRE AÇ GÖZLÜLER ! ORDAN GELECEK PARA SIZE HAYREDER Mİ SANDINIZ, CORONA İLACI BULSALAR O MERDIVEN ALTI SUMUKLU DOLANDIRICILAR NOBEL ALIR VE MILYAR DOLARA DUNYAYA AÇILIR A BRE SAFTRIK PARAGÖZLER, ŞİMDI GÖZUMUZ GORMESIN SIZI, KURU SIKI HEYHEYLER KÜKREMELER ZAMANI BITTI BALONUNUZ SÖNDÜ .. BU İŞ TERZIM SÖZ YAZARIM DEDIGIN EVLI ADAMLA AŞK YAŞAMAYA BENZEMEZ ! VEBALİ VAR BU TOPLUM AFFETMEZ ALLAH AFFETMEZ! YARGI MAHKEME HİÇ AFFETMEZ ?????????????????? NE DİYORSAK O! Maskeler tek tek düşecek !

HEM DOKTOR HEM ÜNLÜ (@dr_erolkose)'in paylaştığı bir gönderi (21 Mar, 2020, 2: 53ös PDT)