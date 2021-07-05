Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştı mı?

Geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisinden ayrıldığını açıklayan Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile barıştı.

Geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisinden ayrıldığını açıklayan Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile barıştı. Alsaloussi ve arkadaşlarıyla tekne turuna çıkan Subaşı, sevgilisinin hediye ettiği tektaşını da taktı!

Uzun zamandır Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı önce evleneceklerini açıklamış, ardından da ayrıldıklarını duyurmuştu.

Mohammed Alsaloussi'den hamile olduğunu da açıklayan Subaşı bebeğini kaybettiğini söylemişti.

TEKNEDE BİR ARAYA GELDİLER!

Alsaloussi ve Subaşı'nın ayrılığı kısa sürdü. Ibiza'da bir ara gelen ikili arkadaşlarıyla tekne turuna çıktı. Şeyma Subaşı'ya eşlik eden model Selda Car, tekneden eğlenceli anları paylaştı. Car, paylaşımında Şeyma'nın yanında oturan kişinin yüzünü gizledi. İddiaya göre bu kişi Şeyma'nın ayrılıp tekrar barıştığı Mohammed Alsaloussi...

YÜZÜĞÜ TAKTI

Ardından Instagram hesabından dans ettiği bir videosunu paylaşan Subaşı'nın, tektaşını yeniden taktığı dikkat çekti. Mohammed Alsaloussi, Şeyma'ya yüzüğü evlilik teklifinde bulunurken hediye etmişti...

NELER OLMUŞTU?

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, hamile olduğunu duyurduktan hemen sonra bebeğini kaybettiğinin haberini vermişti.

Ibiza tatiline çıkan Subaşı'nın yanında sevgilisinin olmaması ve evlilik teklifi aldığı tektaş yüzüğü takmaması Alsaloussi'yle ayrıldıkları iddialarını güçlendirdi. Şeyma Subaşı ise hakkında çıkan iddialara, 'Beni biraz bırakın. Bir şeye cevap vermek de konuşmak da zorunda değilim. İstersem eğer Instagram'dan kendim paylaşım yaparım ya da size söylerim.' sözleriyle cevap vermişti.

FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Şeyma Subaşı'ndan flaş bir hamle geldi. Sosyal medya hesabından Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğraflarını kaldıran Subaşı ayrılık iddialarını doğruladı.

Kızı Melisa'nın bir videosunu paylaşan Subaşı altına, 'Beni merak eden sevgili arkadaşlarım... İçim kan ağladığı zaman da bile o her gün yüzümü güldürüyor. O benim güçlü olma sebebim. ve ben gerçek arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepiniz hayatımda olduğunuz için memnunum. Tıpkı Melisa'nın dediği gibi 'Aman Tanrım! Bu gerçek olamaz!' mesajını düştü.

Kaynak: Hürriyet