Şeyma Subaşı ve Mohammed Al Saloussi ile ilgili bomba iddia! Şeyma Subaşı hamile mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şeyma Subaşı ve Mohammed Al Saloussi ile ilgili bomba iddia! Şeyma Subaşı hamile mi?

Şeyma Subaşı ve Mohammed Al Saloussi ile ilgili bomba iddia! Şeyma Subaşı hamile mi?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şeyma Subaşı ile Mohammed Al Saloussi aşkı son sürat devam ediyor... Şeyma Subaşı'nın pahalı jestleriyle ayaklarını yerden kesen Mısırlı aşkından hamile olduğu iddia edildi. Genç kadının, Mohammed Al Saloussi ile Haziran'da Dubai'de evleneceği söylentisi de 'Bir Şeyma klasiği daha gerçekleşiyor' yorumları yaptırdı.

Takvim'de yer alan habere göre; Mısırlı milyarder Mohammed Al Saloussi ile aşkı tam gaz süren Şeyma Subaşı, bu kez de şok bir iddiayla gündeme geldi. Instagram'daki 'We Wont Lie Mag' isimli hesabın ortaya attığı iddiaya göre 30 yaşındaki genç kadın, hamile. Geçtiğimiz günlerde gittiği Dubai'de aşkının ailesiyle de tanışan Şeyma Subaşı'nın Haziran ayında Dubai'de nikah masasına oturacağı da dedikodular arasındaydı.

Şeyma Subaşı hakkındaki hamilelik iddiasını güçlendiren ise genç kadının geçtiğimiz haftalarda geldiği İstanbul'da özel bir hastaneye gitmesi oldu. Maslak'taki hastanede kadın doğum uzmanına görünen Şeyma'nın içeriye hemşirenin dahi alınmasını istemediği öne sürüldü. Bu arada Subaşı, Acun Ilıcalı ile evlenmeden önce de kızına hamile kalmış ve Melisa dünyaya geldikten sonra Ilıcalı ile Fransa'daki bir düğünle evlenmişti.

Kaynak: Snob Magazin

Bahar Candan'dan Şeyma Subaşı'na 'özel jet' yorumu: Bu kadın için lüks mü?
Bahar Candan'dan Şeyma Subaşı'na 'özel jet' yorumu: Bu kadın için lüks mü?
Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin özel jetine kavuşunca boy boy poz verdi
Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin özel jetine kavuşunca boy boy poz verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Faik Öztrak Hulusi Akar Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Ebru Yaşar Seda Sayan
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Gökhan Gönül Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şeyma Subaşı ve Mohammed Al Saloussi ile ilgili bomba iddia! Şeyma Subaşı hamile mi? - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 12:31:02. #1.16#

title