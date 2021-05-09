Şeyma Subaşı ve Mohammed Al Saloussi ile ilgili bomba iddia! Şeyma Subaşı hamile mi?

Şeyma Subaşı ile Mohammed Al Saloussi aşkı son sürat devam ediyor... Şeyma Subaşı'nın pahalı jestleriyle ayaklarını yerden kesen Mısırlı aşkından hamile olduğu iddia edildi. Genç kadının, Mohammed Al Saloussi ile Haziran'da Dubai'de evleneceği söylentisi de 'Bir Şeyma klasiği daha gerçekleşiyor' yorumları yaptırdı.

Takvim'de yer alan habere göre; Mısırlı milyarder Mohammed Al Saloussi ile aşkı tam gaz süren Şeyma Subaşı, bu kez de şok bir iddiayla gündeme geldi. Instagram'daki 'We Wont Lie Mag' isimli hesabın ortaya attığı iddiaya göre 30 yaşındaki genç kadın, hamile. Geçtiğimiz günlerde gittiği Dubai'de aşkının ailesiyle de tanışan Şeyma Subaşı'nın Haziran ayında Dubai'de nikah masasına oturacağı da dedikodular arasındaydı.

Şeyma Subaşı hakkındaki hamilelik iddiasını güçlendiren ise genç kadının geçtiğimiz haftalarda geldiği İstanbul'da özel bir hastaneye gitmesi oldu. Maslak'taki hastanede kadın doğum uzmanına görünen Şeyma'nın içeriye hemşirenin dahi alınmasını istemediği öne sürüldü. Bu arada Subaşı, Acun Ilıcalı ile evlenmeden önce de kızına hamile kalmış ve Melisa dünyaya geldikten sonra Ilıcalı ile Fransa'daki bir düğünle evlenmişti.

Kaynak: Snob Magazin