Haberler

Şeyma Subaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Şeyma Subaşı, ABD dönüşü sırasında dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Subaşı, işlemlerinin ardından dün kan ve saç örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Subaşı orada işlemlerinin de tamamlanmasının ardından Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılığa ifade veren Subaşı, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında mahkeme ara kararını verdi

Kan donduran cinayette mahkeme ara kararını verdi
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hastaneye kaldırıldı
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında mahkeme ara kararını verdi

Kan donduran cinayette mahkeme ara kararını verdi
Barcelona taraftar grupları, İsrail basketbol takımlarının men edilmesi için harekete geçti

Dünya devi, İsrail takımlarının men edilmesi için harekete geçti
Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürüne tahliye

Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürü hakkında yeni gelişme