Şeyma Subaşı suskunluğunu bozdu! İşte ilk açıklaması

Ünlü fenomen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir açıklama yaptı. İşte o açıklama...

Instagram hesabından sevgilisiyle çekilmiş fotoğraflarını kaldırarak ayrılık haberlerini doğrulayan Şeyma Subaşı, şok gerçekle yüzleşti.

Sevgilisinin ona aldığı hediyelerin aslında sahte olduğunu ve Meedo'nun dolandırıcı olduğunu anlayan Subaşı, ilişkiyi bitirdi.

Ayrıca 'bebeğimi kaybettim' diyen Şeyma Subaşı'nın aslında kürtaj yaptırdığı da ortaya çıktı.

Bütün bu iddiaların ardından Şeyma Subaşı'ndan yeni açıklama geldi.

"BİZ İYİYİZ ARKADAŞLAR"

Kızı Melisa ile fotoğraf paylaşan Subaşı, "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok. Kızım benim güneş ışığım ve kahramanım. O yanımda olduğu için şanslıyım. Her şeyin bir sebebi vardır. Biz iyiyiz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık üç hafta önce sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, yaşadığı heyecanı sevenleriyle paylaşmış 'Hayatımın ne kadar büyülü ve unutulmaz bir anı. Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum' sözleriyle teklifi kabul ettiğini duyurmuştu.

Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı'nın en büyük destekçisi kızı Melisa oldu.

Kaynak: Snob Magazin