Şeyma Subaşı şahlandı
Amerika ve İbiza'dan sonra kısa süre Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı'nın yeni durağı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin ülkesi Mısır oldu. Sosyal medya fenomeni, birbirinden renkli pozlara imza attı. İşte detaylar...
Şeyma Subaşı, geçtiğimiz ay yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin ülkesi Mısır'a gitti. Sosyal medya fenomeni, sevgilisiyle ülkeyi karış karış geziyor.
Mohammed Alsaloussi ile çektirdiği fotoğrafları Instagram'da yayınlayan Subaşı'nın at üzerindeki karesi dikkat çekti.
Sosyal medya fenomenin, at üzerinde şahlandı kare hayranlarından övgü aldı.
Birbirinden farklı pozlar yayınlayan Subaşı, dünyanın birçok ülkesine giderek, gezmeye devam ediyor.
Subaşı, bir önceki gün ise sevgilisiyle öpüştüğü video'yu yayınlamıştı.
Kaynak: Snob Magazin