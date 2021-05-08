Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu!
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Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu!

Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Mısırlı milyarder Mohammed Al Saloussi, Bali'den dönerken özel jet bulamayınca sevgilisi Şeyma Subaşı için yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçağı kapatmıştı. Bir süredir Dubai'de bulunan çiftten Saloussi, bu kez sevgilisinin ayaklarını özel jet ile yerden kesti. İşte detaylar...

Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıkladıktan sonra ailesiyle tanıştırmış ve ardından da tatile gitmişti. Şehir değiştirmek isteyen çift, Bali'de özel jet bulamayınca, Alsaloussi bir uçağın tüm biletlerini satın alarak jest yapmıştı.

Subaşı da, uçağın içinden bir görüntü paylaşarak, "Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti." ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay sonrasında çift, bu kez özel jetle havalandı.

Yaklaşık bir haftadır Dubai'de tatil yapan çift, dönüşte özel jet ile yolculuk yaptı. Subaşı o anları da Instagram hesabından yayınladı. Uçağın içinde sevgilisinin sürprizi olan güllerle de karşılaşan Subaşı mutluluğunu dile getirdi. Çiçeklerle poz veren Subaşı, Alsaloussi'ye olan aşkını "Seni seviyorum" sözleriyle dile getirdi.

Sevgilisinin kendisi için uçak kapatmasının ardından hakkında çok sayıda tweet atılan Şeyma Subaşı, kendisine gelen eleştirilere, "Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum! Çok değerliyim, çok özelim ama her şeyden önce ailemden iyi bir eğitim aldım. İyi bir insan olmamı tavsiye ettiler. Tanrı bana en iyisini verdi. Seni çok seviyorum Meedo! 'Harika bir adam nasıl olmalı?' diye bir kitap yazmalısın" şeklinde yanıt vermişti.

Kaynak: Snob Magazin

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