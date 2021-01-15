Şeyma Subaşı'nın sevgilisi kim? Şeyma Subaşı sevgilisi ne iş yapıyor, kaç yaşında?

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yeni bir aşka yelken açtı. Şeyma Subaşı'nın sevgilisi kim? Şeyma Subaşı sevgilisi ne iş yapıyor, kaç yaşında?

Sosyal medya hesabından sıkça sevgilisi ile fotoğraflarını paylaşan Subaşı "çok aşığım" etiketi kullandı. Peki, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi kim? Şeyma Subaşı sevgilisi ne iş yapıyor, kaç yaşında?

ŞEYMA SUBAŞI'NIN SEVGİLİSİ KİM?

Özel hayatı ile gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yeni aşkının yüzünü gösterdi. 1 yılı aşkın birlikte olan ve geçtiğimiz ay ayrılan Guido Senia ile Şeyma Subaşı dost kaldıkları dile getirdi. Yeni sevgilisi ile fotoğraf Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi ile beraber.

MOHAMMED AL SALOUSSI KİMDİR?

Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olan, aynı zamanda yapımcılık ve DJ'lik de yapan Mohammed Al Saloussi daha önce katıldığı partide Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan ile anıldı.