Şeyma Subaşı'nın sevgilisi kim? Mohammed Alsaloussi kimdir?

Şeyma Subaşı dans videoları ve özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 4 Ocak tarihinde sevgilisiyle fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı dikkatleri üzerine topladı. Peki, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi kim? Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Mohammed Al Saloussi mi? Mohammed Al saloussi kimdir?

Şeyma Subaşı, dans videosunda görülen isim ile gündeme geldi. Peki, videosunda görülen Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Mohammed Al Saloussi mi? Şeyma Subaşı'nın sevgilisi kim?

ŞEYMA SUBAŞI'NIN YENİ SEVGİLİSİ KİMDİR?

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile ilişki yaşayan Şeyma Subaşı, bu birlikteliğin bittiğini açıklamıştı. Bundan sonra yanyana anılan isim ise Mohammed Al Saloussi olmuştu. Şeyma Subaşı yeni sevgilisi ile fotoğraf paylaştı ancak adını açıklamadı.

2 Temmuz 1990 doğumlu Şeyma Subaşı, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile 10 senelik birlikteliğin ardından 2017 senesinde Acun Ilıcalı ile dünya evine girmişti. 1 sene süren evlilik 2018 senesinde anlaşmalı boşanma ile son bulmuştu. Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından çok uzun zaman geçmeden yeni bir aşka yelken açtı. İtalyan Dj Guido ile aşk yaşamaya başladı. Koronavirüs başladıktan sonra zorunlu karantinayı birlikte Şeyma Subaşı'nın İstanbul'daki evinde geçiren ikili, Youtube'a da videolar yükledi.

Guido ile ayrılan Şeyma Subaşı'nın bu aralar adı Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi anılıyor.

MOHAMMED AL SALOUSSİ KİMDİR?

Uzun süredir yeni bir ilişki yaşamayan ünlü isim ara ara farklı ünlü isimlerle adı anılıyordu. Çıkan aşk iddialarını yalanlayan Subaşı, şimdilerde ünlü bir yatırımcı ile birlikte dedikoduları ortada dolaşıyor.

Şimdilerde Türkiye'den giden ve Miami'de parti parti dolaşan Şeyma Şubaşı'nın adı Mısırlı bir yatırımcı ile anılıyor. İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki depreminin hemen ardından Cadılar Bayramı partisine giden ve Instagram hesabı üzerinden yaptığı hikaye paylaşımlarıyla linç yiyen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı önceki gece de yine büyük bir ev partisindeydi. Şeyma Subaşı'nın katıldığı bu ev partisinde bu aralar gündemde olan manken Şevval Şahin'de vardı. İkili takipçilerini story yağmuruna tuttu.

Şeyma Subaşı, partiye katılmadan önce Instagram hesabından lüks bir otomobili çekip takipçileriyle paylaştı. Subaşı'nın bindiği aracın Mohammed Al Saloussi'ye ait olduğu öne sürüldü.



