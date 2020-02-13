Şeyma Subaşı'nın kahve molası
Haberler » Magazin » Şeyma Subaşı'nın kahve molası - Magazin

Şeyma Subaşı'nın kahve molası

Yaptığı her paylaşımla adından söz sıkça söz ettiren ve magazin gündemine oturan Şeyma Subaşı geride bıraktığımız gün İstinePark'da objektiflere yansıdı

13.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:41
Şeyma Subaşı'nın kahve molası

Yakın dostları ile alışveriş merkezine gelen ve 'nin yeni açtığı Dölce Cafe'ye oturan burada dostları ile uzun süre sohbet edip hasret giderdi. Daha sonra alışveriş merkezini turlayan , dünyaca ünlü mağazaları gezerek kısa süre alışveriş yaptıktan sonra özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.



Kaynak: Snob Magazin

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler