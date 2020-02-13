Şeyma Subaşı'nın kahve molası

13.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:41

Yakın dostları ile alışveriş merkezine gelen ve Nusret Gökçe'nin yeni açtığı Dölce Cafe'ye oturan Subaşı burada dostları ile uzun süre sohbet edip hasret giderdi. Daha sonra alışveriş merkezini turlayan Şeyma Subaşı, dünyaca ünlü mağazaları gezerek kısa süre alışveriş yaptıktan sonra özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.