Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu iddiası

Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'den aldığı romantik evlenme teklifiyle gündeme oturan Şeyma Subaşı, günlerdir konuşulan hamilelik iddiasına cevap verdi. Hamile olmadığını belirten Subaşı, "Evlenmeden olmaz" ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı bir süredir aşk yaşadığı Mohammed Al Saloussi ile evlilik kararı alıp apar topar hazırlıklara başlayınca hamile olduğu ileri sürüldü. Günlerdir hakkında hamilelik iddiası ortaya atılan Subaşı sonunda sessizliğini bozdu. Hürriyet'e özel açıklama yapan Subaşı haberlere gülüp geçtiğini söyleyerek "Herkes her şeyi konuşuyor, Türkler her şeyi biliyor zaten" dedi.

"EVLENMEDEN HAMİLE KALMAM"

Temmuz ayında İbiza'da nikah masasına oturmayı planladıklarını söyleyen Şeyma Subaşı, sözlerine şöyle devam etti: "Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten. Açıkçası benim artık Türkiye ile alakam yok. Benimle de o kadar ilgilenilmiyordur artık diye düşünüyorum ama hala hakkımda konuşuluyor. Daha evlenmeden boşanmamı konuşuyorlar, boşanırsam ne kadar alacağımı, nafakamı konuşuyorlar."