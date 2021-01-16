Şeyma Subaşı'nın banka hesap görüntülerini ifşa etmişti! Skandal olayda yeni gelişme...
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Şeyma Subaşı'nın banka hesap görüntülerini ifşa etmişti! Skandal olayda yeni gelişme...

16.01.2021 09:19 | Son Güncelleme: 16.01.2021 09:24
Şeyma Subaşı'nın banka hesap görüntülerini ifşa etmişti! Skandal olayda yeni gelişme...

ANALİZ BÖLÜMÜNDENŞeyma Subaşı, aldığı nafaka miktarı olan 125 bin liranın afişe olmasının ardından suç duyurusunda bulunmuştu.

ANALİZ BÖLÜMÜNDEN

Şeyma Subaşı, aldığı nafaka miktarı olan 125 bin liranın afişe olmasının ardından suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan incelemede fotoğrafın, bankaya ait olarak kullanılan özel bir platformdan çekildiği, platformda oturum açan kişinin ise kredi izleme ve analiz bölümünde çalışan Fulya A. olduğu belirlenmişti.

HUKUKSUZ KAYIT

Kişisel verilerin hukuksuz olarak kaydedilip sırların açıklanması suçlamalarıyla yargılanan Fulya A. hakim karşısına çıktı. Günaydından Dilek Yaman'ın haberine göre bankacı, savunmasında, "'Hesap bilgilerine meraktan baktım, kimseye göndermedim. Zaten müfettişin telefonumda yaptığı incelemede de bir şey çıkmadı" diyerek kendisini savundu. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: Hürriyet

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