Şeyma Subaşı'nın Annesinin Eski Açıklamaları Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü
Acun Ilıcalı ile 9 yıllık birlikteliklerini sonlandıran Şeyma Subaşı'nın annesinin, Şeyma Subaşı hakkındaki eski açıklamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşım rekoru kırdı.
Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanması magazin gündemine bomba gibi düştü. Şeyma Subaşı'nın katıldığı "Var Mısın Yok Musun" yarışmasındaki annesinin açıklamaları sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
"HEDEFİNE ULAŞTIYSA TAMAM DESİN"
Instagram hesaplarından Şeyma Subaşı'nın annesinin açıklamalarını paylaşan sosyal medya kullanıcıları bunun yanında konuyla ilgili birçok yorum yaptı. Paylaşılan video Şeyma Subaşı'nın annesinin açıklamaları dikkat çekti. Video da anne Subaşı, "Şeyma her zamana bir hedef belirlemiştir kendine. Hedefine ulaştığı zamanda tamam demiştir. Şuanda hedefine ulaştıysa tamam desin, ulaşmadıysa devam desin." ifadelerini kullanmıştı.
"ŞEYMA HEDEFİNE ULAŞTI"
Sosyal medya kullanıcıları bu videonun altına çok sayıda yorum yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Anlaşılan Şeyma hedefine ulaştı tamam dedi." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Video her şeyi anlatıyor yoruma gerek yok." yorumunu yaptı.
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Her ikiside birbirinden yararlandi.Acun Şeymanin gencliginden Şeymada Acunun parasindan yararlandi sonucun boyle olacagini tahmin etmek zor olmasa gerek.Birkac gun sonra herkes farkli mekanlarda eski kaldiklari yerden devam eder.Sadece toplum bakar bunlarda keseyi doldururlar...Ah vaha gerek yok...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ORTALIK DOLANDIRICI DOLU AL ISTECevap Yaz Yayından Kaldır
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Bunun kafesine gitmeyin, beş kuruşsuz kalsın asalak karı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yahu bu adamda o paralar olamasaydi kim bakardi ona ?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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annesi değil teyzesi o bu gereksiz bilgiyi verdiğime göre artık ölebilirmCevap Yaz Yayından Kaldır