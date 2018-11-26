Şeyma Subaşı'nın Annesinin Eski Açıklamaları Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanması magazin gündemine bomba gibi düştü. Şeyma Subaşı'nın katıldığı "Var Mısın Yok Musun" yarışmasındaki annesinin açıklamaları sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

"HEDEFİNE ULAŞTIYSA TAMAM DESİN"

Instagram hesaplarından Şeyma Subaşı'nın annesinin açıklamalarını paylaşan sosyal medya kullanıcıları bunun yanında konuyla ilgili birçok yorum yaptı. Paylaşılan video Şeyma Subaşı'nın annesinin açıklamaları dikkat çekti. Video da anne Subaşı, "Şeyma her zamana bir hedef belirlemiştir kendine. Hedefine ulaştığı zamanda tamam demiştir. Şuanda hedefine ulaştıysa tamam desin, ulaşmadıysa devam desin." ifadelerini kullanmıştı.

"ŞEYMA HEDEFİNE ULAŞTI"

Sosyal medya kullanıcıları bu videonun altına çok sayıda yorum yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Anlaşılan Şeyma hedefine ulaştı tamam dedi." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Video her şeyi anlatıyor yoruma gerek yok." yorumunu yaptı.