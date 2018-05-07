Şeyma Subaşı, 2,5 Ay Sonra Lokantasını Açıyor

Şeyma Subaşı'nın sadece sağlıklı yemeklerin olduğu lokantasını Bebek'te açıyor. Subaşı, yeni lokantasını 2,5 ay sonra açmaya hazırlanıyor.

"ALLAH'A ŞÜKREDİYORUM"

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı Ilıcalı önceki gün Bebek'te görüntülendi. Yemekten çıkıp bir toplantıya yetişen Acun Ilıcalı habercilerle ayaküstü sohbet etti. "İşimi iyi yapmanın en büyük motivasyonu halktan gördüğüm sevgi. Bunun için Allah'a her gün şükrediyorum" dedi.

LOKANTACI OLUYOR

Acun Ilıcalı, eşi Şeyma Subaşı Ilıcalı'nın lokanta açması için Bebek'te yer kiraladı. Çift geçen günlerde tadilatı kontrol etti. Şeyma Subaşı Ilıcalı "Burada sağlıklı, lezzetli, taze ve birbirinden güzel yiyecekler satılacak. Ben değil ama annem ev yemekleri yapabilir. Açılış 2.5 ay sonra" dedi.