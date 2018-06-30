Şeyma Subaşı'ndan Mardin'e Özel Pozlar!
Şeyma Subaşı, Bestyle Dergisi'nin yeni sayısı için Mardin'de poz verdi. Şubaşı'nın cesur pozları takipçileri tarafından çok beğenildi.
Şeyma Subaşı, Bestyle Dergisi'nin yeni sayısı için Mardin'de poz verdi. Uluslararası festivallerde farklı kıyafetleri ve kombinleriyle sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Subaşı, bu kez kırmızı elbisesi ve yüzündeki peçesiyle çarpıcı pozlar verdi.
MARDİN'E ÖZEL POZLAR
Yaptığı her hareketi olay olan Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Şubaşı, peçeli kırmızı elbisiyle takipçileri tarafından çok beğenildi. Şubaşı tarzıyla yine çok konuşulmayı başardı.
YORUMLAR (18)
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Mardinli hemşerilerim hadi iyisinizCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yorum yapma hakkimi kullanıyorum. Sana kırmızı çok yakışıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yasen mardinin taşına toprağına kurban ol sen kimsin Mardine özel poz veriyorsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yas var calisaniz öldü ona biraz saygi simarik sey acubun parasiyla caka atiyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bumu Türkiyenin gündemi ya.Çocuklara yapılan istismarlardan sonra tüh yazıklar olsunCevap Yaz Yayından Kaldır