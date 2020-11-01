Şeyma Subaşı kimdir? Kaç yaşındadır, hayatı, ne iş yapar?
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Şeyma Subaşı kimdir? Kaç yaşındadır, hayatı, ne iş yapar?

01.11.2020 18:22 | Son Güncelleme: 01.11.2020 18:27
Şeyma Subaşı kimdir? Kaç yaşındadır, hayatı, ne iş yapar?

Instagram fenomeni olan Şeyma Subaşı kimdir, ne iş yapar, kaç yaşındadır?

1990 yılında İstanbul'da doğan Instagram fenomeni olan Şeyma Subaşı kimdir, ne iş yapar, kaç yaşındadır?

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı'nda tamamlamıştır. 16 yaşından beri modellik yapmaktadır. 2008 yılında Miss Turkey yarışmasına katılmış ancak derece elde edememiştir. 2008 yılında Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılmış ve 69 bin TL kazanmıştır. Yapımcı Acun Ilıcalı ile ilişkileri başlamıştır. Acun Ilıcalı'nın eşi Zeynep Ilıcalı'dan boşandıktan sonra sosyal medyada Şeyma Subaşı ile resimlerini paylaşmalarıyla gündemden düşmemektedirler. Şeyma Subaşı'nın Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı vardır. Şeyma Subaşı, 18 Eylül 2017 tarihinde Fransa'nın Marsilya şehrinde 250 kişinin katıldığı bir törenle Acun Ilıcalı ile evlendi. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti 26.11.2018 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmıştır.

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