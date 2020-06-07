Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
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Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi

Tatil için tercihini genellikle Çeşme Alaçatı'dan yana kullanan Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido Senia'yla birlikte midye dolma yerken görüntülendi. Subaşı daha sonra Instagram hesabından da midye dolmanın fotoğrafını paylaştı.

07.06.2020 18:48 | Son Güncelleme: 07.06.2020 19:03

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido Senia ve kızı Melisa Ilıcalı'yla birlikte tatilini İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da sürdürüyor. Subaşı, tatil fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşırken bazen de hayranlarının çektiği fotoğraflarda yer alıyor.

MİDYE DOLMA KEYFİ

Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guida Senia'yla birlikte plajda midye dolma yerken hayranları tarafından çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi

KENDİ DE MİDYELERİ PAYLAŞTI

Subaşı, bu fotoğrafın ardından da Instagram hesabının hikaye bölümünden midye dolmaların ve denizin yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi

MELİSA DA YANINDA

Koronavirüs salgını nedeniyle Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa, Dominik'te babası Acun Ilıcalı'nın yanında kalmıştı. Uzun bir aradan sonra kızına kavuşan Subaşı kızını bir dakika olsun yanından ayırmıyor.

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Haber Yorumları (1)
İLDA: Bu kadından kına geldi Acun ve ikisinin de her yaptığı haber oluyor bize ne onun midye keyfinden
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