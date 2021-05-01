Şeyma Subaşı İstanbul'a gelir gelemez soluğu alışverişte aldı

Yaptığı sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı ile sıkça magazin gündeminde yer alan Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve kızıyla çıktığı Bali tatilinin ardından İstanbul'a döndü.