Şeyma Subaşı İstanbul'a gelir gelemez soluğu alışverişte aldı
Yaptığı sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı ile sıkça magazin gündeminde yer alan Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve kızıyla çıktığı Bali tatilinin ardından İstanbul'a döndü.
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve kızı Melisa'yla "hayallerinin tatili" olarak nitelendirdiği Bali'ye giden Şeyma Subaşı, sosyal medyada bolca paylaşıma imza atmıştı.
İstanbul'a geldikten sonra ayağının tozuyla soluğu İstinyePark AVM'de alan Şeyma Subaşı, spor giyimi ve formda görüntüsü ile dikkatleri üzerinde topladı.
Kaynak: Snob Magazin