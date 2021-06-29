Şeyma Subaşı ile Mısırlı sevgilisinin ayrılığının perde arkası
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Şeyma Subaşı ile Mısırlı sevgilisinin ayrılığının perde arkası

Şeyma Subaşı ile Mısırlı sevgilisinin ayrılığının perde arkası
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şeyma Subaşı ile Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin ayrılığı konuşulmaya devam ediyor. Subaşı ile Alsaloussi arasında yaşananların perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar...

Hürriyet yazarı Orkun Ün, Şeyma Subaşı ile Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin ayrılık sürecinde yaşananları kaleme aldı.

İŞTE O YAZI: "Şeyma olan bitenden şüpheleniyordu ve kendince bir araştırma içindeydi. Tam bir oyun döndüğünü fark etmişti ki, Meedo büyük bir hamle yaptı. Evlenme teklif etti Şeyma'ya. Bu hamle, Şeyma'ya sadece 3-4 gün unutturdu her şeyi.

Ardından tekrar şüpheler başladı. Aradaki bazı isimler Subaşı'nın önüne kanıt getirdi. O kanıtlardan sonra ilişkileri bitti.

Meedo'nun amacı Şeyma sayesinde Türkiye'de isim yapıp, güven kazanmaktı. Tüm bunları sağlarsa tıpkı başka ülkelerde yaptığı gibi para kazanacaktı. Olmadı.

Şimdi vakti olanlardan şöyle bir ricam olacak... Meedo'nun eski kız arkadaşlarını araştırın. Bakın hangi ülkelerde, hangi kritik isimlerle birlikte olmuş Mısırlı bu şahıs. Ama sonrasında bunları nasıl gizlemeyi başarmış, onu da araştırın. Oyunun kurallarını hiç değiştirmemiş Meedo.

Özetle...

Meedo gerçek bir milyarder değil, evet. Sırtını başkalarına yaslayıp, başkalarının parasıyla kendine bir krallık kurmaya çalışan biri. Ama soru bu aşamada şu olmalı: Kimin parasıyla yapıyor tüm bunları?"

Geçtiğimiz günlerde 'Bebeğimi kaybettim' diyen Şeyma Subaşı'nın aslında kürtaj yaptırdığı da ortaya çıktı.

Kızı Melisa ile fotoğraf paylaşan Subaşı, "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok. Kızım benim güneş ışığım ve kahramanım. O yanımda olduğu için şanslıyım. Her şeyin bir sebebi vardır. Biz iyiyiz" ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı ile Mısırlı sevgilisinin ayrılığının perde arkası
Şeyma Subaşı ile Mısırlı sevgilisinin ayrılığının perde arkası
Şeyma Subaşı ile Mısırlı sevgilisinin ayrılığının perde arkası
Şeyma Subaşı ile Mısırlı sevgilisinin ayrılığının perde arkası

Kaynak: Snob Magazin

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