Şeyma Subaşı hastanelik oldu iddiası!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şeyma Subaşı hastanelik oldu iddiası!

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Şeyma Subaşı hastanelik oldu iddiası!

Bir haftadır sosyal medya hesabından paylaşım yapmayan Şeyma Subaşı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Popo ve burun ameliyatı olan Subaşı'nın hastanelik olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşka dikkat çeken Şeyma Subaşı, uzun süredir Instagram hesabından paylaşım yapmıyordu. Şeyma Subaşı'nın nerede olduğu ve neden paylaşım yapmadığı ortaya çıktı.

İddialara göre; Şeyma Subaşı iki ameliyat geçirdi ve ameliyatlar sonrası oldukça zor durumda kaldı. İlk olarak burun estetiği olan Şeyma Subaşı'nın, estetik sonrası burnunun sürekli düştüğü iddia edildi.

Eskisinden kötü bir duruma gelen Şeyma Subaşı'nın son estetiği başına bela oldu.

Şeyma Subaş'nın, burun estetiğiyle birlikte dünyanın en ünlü doktorlarından birine popo estetiği de olduğu öğrenildi. Gizlikalmasinmag sayfasının iddiasına göre; o ameliyatta da problem çıkması nedeniyle Şeyma Subaşı'nın ayağa kalkamadığı öğrenildi. Hem burun hem popo estetiği kötü geçen Subaşı'nın hastanede olduğu öne sürüldü.

Şeyma Subaşı'nın Miami'de yanında olan Melisa Ilıcalı'nın, babası tarafından özel uçakla aldırıldığı ve Dominik'e gittiği ortaya çıktı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Hayati Yazıcı Mustafa Şentop Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Esra Erol Şeyma Subaşı Burcu Biricik Cemal Can Canseven
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal İsmail Kartal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şeyma Subaşı hastanelik oldu iddiası! - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 10:26:40. #1.16#
title