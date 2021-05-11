Şeyma Subaşı hamile mi? Şeyma Subaşı evleniyor mu? Şeyma Subaşı ne zaman evlenecek?

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırılı iş adamı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı hamile mi? Şeyma Subaşı evleniyor mu? Şeyma Subaşı ne zaman evlenecek?

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırılı iş adamı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı hamile mi? Şeyma Subaşı evleniyor mu? Şeyma Subaşı ne zaman evlenecek?

ŞEYMA SUBAŞI HAMİLE Mİ?

Bir süredir Mısırılı iş adamı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı bomba bir iddia ile gündeme geldi. Şeyma Subaşı'nın pahalı jestleriyle ayaklarını yerden kesen Mısırlı aşkından hamile olduğu iddia edildi. Instagram'da 'We Wont Lie Mag' isimli hesap, Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisinden hamile kaldığını iddia etti.

ŞEYMA SUBAŞI EVLENİYOR!

Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Salouissi ile aşk yaşayan ve hamile olduğu ileri sürülen Şeyma Subaşı, evleneceğini açıkladı. Düğün için misafir listesi yaparken paylaşım yapan Subaşı, "Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı. Subaşı evlilik kararıyla Acun Ilıcalı'dan aldığı 125 bin TL'lik nafakayı da elinin tersiyle itmiş oldu. Geçtiğimiz günlerde gittiği Dubai'de aşkının ailesiyle de tanışan Şeyma Subaşı'nın Haziran ayında Dubai'de nikah masasına oturacağı da dedikodular arasında.