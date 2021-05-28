Şeyma Subaşı hamile mi? Olay yaratan fotoğraf...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Şeyma Subaşı hamile mi? Olay yaratan fotoğraf...

Şeyma Subaşı hamile mi? Olay yaratan fotoğraf...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceği konuşulan Şeyma Subaşı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Şeyma Subaşı hamile mi? İşte detaylar...

Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisiyle evlilik hazırlığı yapıyor. Subaşı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, Mohammed Alsaloussi ile düğünlerine katılacak misafirler için davetiye listesi yaptıklarını ve çok heyecanlı olduğunu açıklamıştı.

Subaşı'nın evlilik hazırlığı ve son görüntüsü hamilelik iddialarını da alevlendirmişti.

Mohammed Alsaloussi ile tatilin keyfini çıkaran Şeyma Subaşı, İspanya'nın Ibiza adasında çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

ELİYLE KARNINI GİZLEDİ

Magazin gündeminden düşmeyen 30 yaşındaki sosyal medya fenomeninin, Kanlı Ay Tutulması paylaşımında, her pozunda eliyle karnını gizlemesi dikkatlerden kaçmadı.

HAMİLE Mİ?

Şeyma Subaşı'nın takipçileri; "Hamile olabilir mi?" ve "Bebek geliyor sanki" şeklinde yorumlarda bulundu.

Şeyma Subaşı hamile mi? Olay yaratan fotoğraf...
Şeyma Subaşı hamile mi? Olay yaratan fotoğraf...
Şeyma Subaşı hamile mi? Olay yaratan fotoğraf...

Kaynak: Snob Magazin

Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi?
Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi?
Sıla fena pişti oldu! İlker Kaleli için yazdıklarını eski eşi için de yazmış
Sıla fena pişti oldu! İlker Kaleli için yazdıklarını eski eşi için de yazmış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Deniz Çakır Burak Sergen Seren Serengil
Spor Ali Koç Gervinho Ersun Yanal Fatih Terim Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şeyma Subaşı hamile mi? Olay yaratan fotoğraf... - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 16:52:38. #1.15#

title