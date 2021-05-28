Şeyma Subaşı hamile mi? Olay yaratan fotoğraf...

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceği konuşulan Şeyma Subaşı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Şeyma Subaşı hamile mi? İşte detaylar...

Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisiyle evlilik hazırlığı yapıyor. Subaşı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, Mohammed Alsaloussi ile düğünlerine katılacak misafirler için davetiye listesi yaptıklarını ve çok heyecanlı olduğunu açıklamıştı.

Subaşı'nın evlilik hazırlığı ve son görüntüsü hamilelik iddialarını da alevlendirmişti.

Mohammed Alsaloussi ile tatilin keyfini çıkaran Şeyma Subaşı, İspanya'nın Ibiza adasında çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

ELİYLE KARNINI GİZLEDİ

Magazin gündeminden düşmeyen 30 yaşındaki sosyal medya fenomeninin, Kanlı Ay Tutulması paylaşımında, her pozunda eliyle karnını gizlemesi dikkatlerden kaçmadı.

HAMİLE Mİ?

Şeyma Subaşı'nın takipçileri; "Hamile olabilir mi?" ve "Bebek geliyor sanki" şeklinde yorumlarda bulundu.

Kaynak: Snob Magazin