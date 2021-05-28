Şeyma Subaşı hamile mi?
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Şeyma Subaşı hamile mi?

Şeyma Subaşı hamile mi?
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Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan ve hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı'nın eliyle karnını gizleyerek paylaştığı fotoğraf kafa karıştırdı. Peki, Şeyma Subaşı hamile mi?

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile uzun zamandır aşk yaşayan Şeyma Subaşı, şimdilerde hem tatil hem de düğün planları yapıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve neredeyse her halini paylaşan Subaşı'nın mini elbiseli pozlarındaki bir detay gündem oldu. Şeyma Subaşı hamile mi?

ŞEYMA SUBAŞI HAMİLE Mİ?

Sosyal medyada 3.2 milyon takipçisi olan Subaşı'nın her pozunda eliyle karnını gizlemeye çalışması dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. Şeyma Subaşı'nın takipçileri, "Hamile sanırım", "Göbek çıkmış", "Hamile gibi", "Kesin hamile", "Kilo da almış", "Hamile, el sürekli göbekte" şeklinde yorumlar yaptı.

VİDEO ÇEKİP GÖBEĞİNİ GÖSTERDİ

Hamilelik iddialarıyla kısa sürede gündem olan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından ayna karşısına geçerek bikinili bir videosunu yayınladı. Videoda düz olan karnını gösteren Subaşı, adeta iddiayı yalanladı..

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