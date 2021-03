Şeyma Subaşı Haberler.com'da yapılan haberi Instagram hesabında paylaştı!

Saad Alami Rahmouni adlı iş adamının hayatını konu alan haberi paylaşan Şeyma Subaşı ve Saad Alami Rahmouni eğlenceli dakikalar yaşadı. ABD'nin Miami kentinde bulunan Worldwide Luxury Concierge LLC isimli turizm ve seyahat şirketinin sahibi olan Saad Alami Rahmouni kendi haberini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Gülme krizine girdi. Peki, Saad Alami Rahmouni kimdir? İşte detaylar haberimizde..

ŞEYMA SUBAŞI HABERLER.COM'UN HABERİNİ PAYLAŞTI!

ABD'nin Miami kentinde bulunan Worldwide Luxury Concierge LLC isimli turizm ve seyahat şirketinin sahibi olan Saad Alami Rahmouni kendi haberini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Gülme krizine girdi.

Arkadaşının telefonundan haberi gösteren Şeyma Subaşı önce"What? Show me!"Türkçesi'Ne? Göster bana!' diyerek Saad Alami Rahmouni'nın kendi hayatını konu alan haberi gösterdi ve instagram hesabından paylaştı.

'You are so famous in Turkey' Türkçesi'Türkiye'de çok ünlüsün' diyerek İnstagram hesabından paylaştığı videoda habere şaşkınlıklarını gizleyemediler.