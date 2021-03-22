Şeyma Subaşı Haberler.com'da yapılan haberi Instagram hesabında paylaştı!
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Şeyma Subaşı Haberler.com'da yapılan haberi Instagram hesabında paylaştı!

22.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:13
Şeyma Subaşı Haberler.com'da yapılan haberi Instagram hesabında paylaştı!

Saad Alami Rahmouni adlı iş adamının hayatını konu alan haberi paylaşan Şeyma Subaşı ve Saad Alami Rahmouni eğlenceli dakikalar yaşadı. ABD'nin Miami kentinde bulunan Worldwide Luxury Concierge LLC isimli turizm ve seyahat şirketinin sahibi olan Saad Alami Rahmouni kendi haberini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Gülme krizine girdi. Peki, Saad Alami Rahmouni kimdir?

Saad Alami Rahmouni adlı iş adamının hayatını konu alan haberi paylaşan Şeyma Subaşı ve Saad Alami Rahmouni eğlenceli dakikalar yaşadı. ABD'nin Miami kentinde bulunan Worldwide Luxury Concierge LLC isimli turizm ve seyahat şirketinin sahibi olan Saad Alami Rahmouni kendi haberini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Gülme krizine girdi. Peki, Saad Alami Rahmouni kimdir? İşte detaylar haberimizde..

ŞEYMA SUBAŞI HABERLER.COM'UN HABERİNİ PAYLAŞTI!

Saad Alami Rahmouni adlı iş adamının hayatını konu alan haberi paylaşan Şeyma Subaşı ve Saad Alami Rahmouni eğlenceli dakikalar yaşadı.

Şeyma Subaşı Haberler.com'da yapılan bir haberi instagram hesabında paylaştı!

ABD'nin Miami kentinde bulunan Worldwide Luxury Concierge LLC isimli turizm ve seyahat şirketinin sahibi olan Saad Alami Rahmouni kendi haberini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Gülme krizine girdi.

Şeyma Subaşı Haberler.com'da yapılan bir haberi instagram hesabında paylaştı!

Arkadaşının telefonundan haberi gösteren Şeyma Subaşı önce"What? Show me!"Türkçesi'Ne? Göster bana!' diyerek Saad Alami Rahmouni'nın kendi hayatını konu alan haberi gösterdi ve instagram hesabından paylaştı.

Şeyma Subaşı Haberler.com'da yapılan bir haberi instagram hesabında paylaştı!

'You are so famous in Turkey' Türkçesi'Türkiye'de çok ünlüsün' diyerek İnstagram hesabından paylaştığı videoda habere şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Şeyma Subaşı Haberler.com'da yapılan bir haberi instagram hesabında paylaştı!

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