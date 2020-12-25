Şeyma Subaşı Exxen'de olacak mı? Exxen programında Şeyma Subaşı ne ile program yapacak?

1 Ocak seyircisi ile buluşacak olan yeni platforma Şeyma Subaşı dahil oldu mu? Şeyma Subaşı Exxen'de olacak mı? Exxen programında Şeyma Subaşı ne ile program yapacak?

Merakla beklenen ve bir çok önemli ismin yer aldığı platformda yeni bir isim gündeme geldi. Şeyma Subaşı Exxen'de olacak mı? Exxen programında Şeyma Subaşı ne ile program yapacak?

SEYMA SUBAŞI EXXEN'DE OLACAK MI?

Fanatik'te yer alan habere göre, Yayın hayatına Ocak 2021 itibarı ile başlayacak olan EXXEN'de Şeyma Subaşı'nın sosyal medya, trendler ve seyahatle ilgili bir program yapacağı iddia edildi. Dünya genelinde birçok yerde tatil yapan Subaşı'nın gittiği tatil bölgelerindeki deneyimlerini aktaracağı ve zaman zaman online program yapacağı dedikodusu da var.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı'nda tamamlamıştır. 16 yaşından beri modellik yapmaktadır. 2008 yılında Miss Turkey yarışmasına katılmış ancak derece elde edememiştir. 2008 yılında Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılmış ve yapımcı Acun Ilıcalı ile ilişkileri başlamıştır. Acun Ilıcalı'nın eşi Zeynep Ilıcalı'dan boşandıktan sonra sosyal medyada Şeyma Subaşı ile resimlerini paylaşmalarıyla gündemden düşmemektedirler. Şeyma Subaşı'nın Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı vardır.

Şeyma Subaşı, 18 Eylül 2017 tarihinde Fransa'nın Marsilya şehrinde 250 kişinin katıldığı bir törenle Acun Ilıcalı ile evlendi. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti 26.11.2018 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı.