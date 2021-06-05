Şeyma Subaşı evlilik teklifini eski sevgilisinin kardeşiyle kutladı
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Şeyma Subaşı evlilik teklifini eski sevgilisinin kardeşiyle kutladı

Şeyma Subaşı evlilik teklifini eski sevgilisinin kardeşiyle kutladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şeyma Subaşı, altı aydır birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'den evlenme teklifi aldıktan sonra yaptığı hareketle herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Şeyma Subaşı, altı aydır birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'den evlenme teklifi aldıktan sonra yaptığı hareketle şaşırtı. İbiza'da aldığı evlilik teklifine 'Evet' diyen sosyal medya fenomeni, bir önceki sevgilisi İtalyan DJ Guido Senia'nın ikiz kardeşi Chicca Senia Carbonaro ile buluşması şaşırttı.

Evlilik teklifini eski sevgilisinin kardeşiyle kutlayan Subaşı, çektiği video'ları Instagram'dan paylaştı. İbiza'da bir mekanda eğlenen Subaşı ve Senia'ya arkadaşları eşlik etti.

Eski sevgilisinin kardeşiyle bağları koparmayan Subaşı, sabahın ilk ışıklarına kadar kutlamaya yaptı. İtalyan DJ Guido Senia'nın da İbiza'da olduğu iddia edildi.

Subaşı, karantina döneminin ilk günlerini Guido Senia ile İstanbul'da geçirmiş, Senia daha sonra İtalya'ya dönmüştü. Çift, mesafe yüzünden ayrılmıştı.

Subaşı, yaptığı her hareketiyle sosyal medyada gündem oluyor.

Şeyma Subaşı evlilik teklifini eski sevgilisinin kardeşiyle kutladı
Şeyma Subaşı evlilik teklifini eski sevgilisinin kardeşiyle kutladı
Şeyma Subaşı evlilik teklifini eski sevgilisinin kardeşiyle kutladı
Şeyma Subaşı evlilik teklifini eski sevgilisinin kardeşiyle kutladı
Şeyma Subaşı evlilik teklifini eski sevgilisinin kardeşiyle kutladı

Kaynak: Snob Magazin

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