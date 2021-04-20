Şeyma Subaşı eleştirilere öyle bir cevap verdi ki...
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Şeyma Subaşı eleştirilere öyle bir cevap verdi ki...

Şeyma Subaşı eleştirilere öyle bir cevap verdi ki...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şeyma Subaşı, kendisi ve kızı Melisa'nın yolculuk yapabilmesi için sevgilisinin, özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçak kapattığını açıklamıştı. Subaşı, kendisine 'görgüsüz' diyenlere cevap verdi.

Miami tatilini bitiren Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi, özet jet bulamayınca ilginç bir yola başvurdu.

Şeyma Subaşı, kendisi ve kızı Melisa'nın yolculuk yapabilmesi için Mısırlı milyarder sevgilisinin özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçak kapattığını söyledi. Subaşı, Instagram hesabından peş peşe yaptığı paylaşımlarına "Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti" notunu düştü.

Bu paylaşım sonrası tepki toplayan Şeyma Subaşı, kendisine 'görgüsüz' diyenlere sert cevap verdi.

"EN İYİSİNİ HAK EDİYORUM"

Medyatik güzel, "Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyorum. Ben çok değerli ve özelim. Ailemden iyi bir eğitim aldım. Tanrı bana en iyisini verdi. Sevgilimi çok seviyorum. O inanılmaz bir insan. Nasıl harika bir insan olunabileceğini anlatan bir kitap bile yazabilir. Lütfen dedikodu yapmayın ve önce kendinize bakın" ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı'nın uçak paylaşımı sonrası sosyal medyada şu yorumlar yapıldı:

-Özel jet bulamamışlar. Allah başka dert vermesin.

-Bu dünyaya Şeyma Subaşı'nın çılgınlıklarını izlemeye gelmişiz.

-'Bir fakire yardım et' desen etmezler.

-Şeyma Subaşı'nın kitabı nerede satılıyor? Hemen almalıyım.

-Milletin ekmek bulmaya zorlandığı dönemde bu paylaşımlar hiç yakışmıyor.

-Acun Ilıcalı olsa uçak şirketi kurardı.

-Görgüsüzce bir paylaşım olmuş.

-Şeyma'yı kıskanmayı bırakın artık. Parası var ve yaşıyor.

-Bu kadın sürekli başkalarının imkanlarıyla hava atıyor.

Kaynak: Snob Magazin

Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı kaç yaşında?
Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı kaç yaşında?
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