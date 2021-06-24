Şeyma Subaşı düşük yaptı
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Şeyma Subaşı düşük yaptı

Şeyma Subaşı düşük yaptı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dün hamile olduğunu duyuran Şeyma Subaşı, bebeğini kaybettiğini sosyal medya hesaplarından hesaplarından açıkladı. İki aylık hamile olan sosyal medya fenomeni, Instagram'dan duyurdu. İşte detaylar...

Şeyma Subaşı, karnındaki bebeği kaybettiğini açıkladı. Dün hamile olduğunu duyuran sosyal medya fenomeni, haberi Instagram'dan açıkladı. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenmeye hazırlanan Subaşı, "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünü ertelediğimi yazmıştım. Maalesef bu stresin bebeğimin kaybına da neden olduğunu duyurmak zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkürler. Duyguların üstesinden gelmek için zamana ihtiyacım var" diye yazdı.

Şeyma Subaşı düşük yaptı
Şeyma Subaşı düşük yaptı

Kaynak: Snob Magazin

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