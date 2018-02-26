Şeyma Subaşı, Bella Hadid'in 9 Ay Önce Giydiği Kıyafeti Giydi

Giyim tarzıyla herkese ilham olan, stiliyle en çok konuşulan kadınlardan biri olan Şeyma Subaşı Ilıcalı, dünyaca ünlü markaların koleksiyonlarını takip ediyor, sokak modasına ayak uyduruyor, her özel gün için özel kostümler seçiyor ve tercihleriyle kendinden bahsedilmesini başarıyor.

ŞİMDİ DE DEFİLEDE GİYDİĞİ KIYAFETLE GÜNDEMDE

Şeyma Subaşı, şimdi de geçtiğimiz gün Raisa & Vanessa kardeşlerin defilesine giderken giydiği pembe blazer elbisesi ile gündemde…

BELLA HADİD DE GİYMİŞTİ

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, geçtiğimiz mayıs ayında, New York'ta düzenlenen CFDA Fashion Awards törenine giderken Off-White marka ultra mini blazer bir elbise giymişti. İşte bu tasarım geçtiğimiz gün Şeyma Subaşı'nın da üzerindeydi.

KİME DAHA ÇOK YAKIŞTI?

Fiyatının 6 bin 600 TL olduğu elbise, sosyal medyada da günün konusu oldu ve yine 'Kime daha çok yakışmış' soruları soruldu. Yapılan yorumlar, Bella Hadid'e daha çok yakıştığı yönündeydi.

(Kaynak: Sözcü)