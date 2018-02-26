Şeyma Subaşı, Bella Hadid'in 9 Ay Önce Giydiği Kıyafeti Giydi
Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün bir defilede Off-White marka pembe bir blazer elbise giydi. Bu elbiseyi yaklaşık 9 ay önce de ünlü model Bella Hadid giymişti.
Giyim tarzıyla herkese ilham olan, stiliyle en çok konuşulan kadınlardan biri olan Şeyma Subaşı Ilıcalı, dünyaca ünlü markaların koleksiyonlarını takip ediyor, sokak modasına ayak uyduruyor, her özel gün için özel kostümler seçiyor ve tercihleriyle kendinden bahsedilmesini başarıyor.
ŞİMDİ DE DEFİLEDE GİYDİĞİ KIYAFETLE GÜNDEMDE
Şeyma Subaşı, şimdi de geçtiğimiz gün Raisa & Vanessa kardeşlerin defilesine giderken giydiği pembe blazer elbisesi ile gündemde…
BELLA HADİD DE GİYMİŞTİ
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, geçtiğimiz mayıs ayında, New York'ta düzenlenen CFDA Fashion Awards törenine giderken Off-White marka ultra mini blazer bir elbise giymişti. İşte bu tasarım geçtiğimiz gün Şeyma Subaşı'nın da üzerindeydi.
KİME DAHA ÇOK YAKIŞTI?
Fiyatının 6 bin 600 TL olduğu elbise, sosyal medyada da günün konusu oldu ve yine 'Kime daha çok yakışmış' soruları soruldu. Yapılan yorumlar, Bella Hadid'e daha çok yakıştığı yönündeydi.
(Kaynak: Sözcü)
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Elbiseyi beğenmedim,,pardesu gibiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kızlar çok kıskançsınız ve kadını çekemiyorsunuzCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yakıştı mı diyelim... Yoook diyememCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Sanki yaslanmis o ne boynu hep kirisikCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Ya Bella elbiseyi taşımış her türlü fark atıyor Şeymaya Şeyma güzel bi karın falan ama bu elbise hiçç olmamış. BELLA ??Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır