Şeyma Subaşı, Dekorunu Yaptığı Evin Satılacağı İddiasını Yalanladı

Şeyma Subaşı, Dekorunu Yaptığı Evin Satılacağı İddiasını Yalanladı

Acun Ilıcalı'nın Alaçatı'daki üç katlı taş evini satışa çıkardığı söylentilerine açıklık getiren Şeyma Subaşı, "Çeşme ev satma haberi klasik yalanlardan biri" ifadesini kullandı.

TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından evlerinin satışa çıktığı iddialarına yanıt verdi.

DEKORUNU ŞEYMA ŞUBAŞI YAPMIŞTI

Geride bıraktığımız günkü bir köşe yazısında, Acun Ilıcalı'nın Alaçatı'daki üç katlı taş evini satışa çıkardığı söylenmişti. Ilıcalı'nın 8 milyon liraya aldığı ve bunun üzerine inşa ettiği üç katlı taş ev için 37 milyon lira istediği yazılmıştı. Köşe yazısında evin dekorunun da Şeyma Subaşı tarafından yapıldığı notu düşülmüştü.

İDDİALARI YALANLADI: SATMIYORUZ

Köşe yazısı kısa sürede yayılınca konuyla ilgili açıklama Şeyma Subaşı cephesinden geldi. Evlerinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, karenin üzerine de "Çeşme ev satma haberi klasik yalanlardan biri" notunu düştü.

İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı;

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş
YORUMLAR (7)

  • RACO:
    haberinizi düzeltin abd basınından trumpın kızı diye başlayan haberinizde yazının içinde elin yahudisine şehit demişsiniz bu ne dikkatsizlik saçmalıyorsunuz artık ben olsam bu yazıyı yazanı kovarım
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.