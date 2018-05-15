Şeyma Subaşı, Dekorunu Yaptığı Evin Satılacağı İddiasını Yalanladı
Acun Ilıcalı'nın Alaçatı'daki üç katlı taş evini satışa çıkardığı söylentilerine açıklık getiren Şeyma Subaşı, "Çeşme ev satma haberi klasik yalanlardan biri" ifadesini kullandı.
TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından evlerinin satışa çıktığı iddialarına yanıt verdi.
DEKORUNU ŞEYMA ŞUBAŞI YAPMIŞTI
Geride bıraktığımız günkü bir köşe yazısında, Acun Ilıcalı'nın Alaçatı'daki üç katlı taş evini satışa çıkardığı söylenmişti. Ilıcalı'nın 8 milyon liraya aldığı ve bunun üzerine inşa ettiği üç katlı taş ev için 37 milyon lira istediği yazılmıştı. Köşe yazısında evin dekorunun da Şeyma Subaşı tarafından yapıldığı notu düşülmüştü.
İDDİALARI YALANLADI: SATMIYORUZ
Köşe yazısı kısa sürede yayılınca konuyla ilgili açıklama Şeyma Subaşı cephesinden geldi. Evlerinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, karenin üzerine de "Çeşme ev satma haberi klasik yalanlardan biri" notunu düştü.
İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı;
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kadına bal şimdiden sahiplenmiş adamın malvarlıgını gerci acunun gözunde kendiside mallCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Adamın Satası yoksada zorla sattıracaklar. ister alır ister satar.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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haberinizi düzeltin abd basınından trumpın kızı diye başlayan haberinizde yazının içinde elin yahudisine şehit demişsiniz bu ne dikkatsizlik saçmalıyorsunuz artık ben olsam bu yazıyı yazanı kovarımCevap Yaz Yayından Kaldır
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abi kadin acik acik satmiyoruz demis neyi anlamadin @mustafa ceceliCevap Yaz Yayından Kaldır
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anlamadım satıyorlarmıCevap Yaz Yayından Kaldır