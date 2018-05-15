Şeyma Subaşı, Dekorunu Yaptığı Evin Satılacağı İddiasını Yalanladı

TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından evlerinin satışa çıktığı iddialarına yanıt verdi.

DEKORUNU ŞEYMA ŞUBAŞI YAPMIŞTI

Geride bıraktığımız günkü bir köşe yazısında, Acun Ilıcalı'nın Alaçatı'daki üç katlı taş evini satışa çıkardığı söylenmişti. Ilıcalı'nın 8 milyon liraya aldığı ve bunun üzerine inşa ettiği üç katlı taş ev için 37 milyon lira istediği yazılmıştı. Köşe yazısında evin dekorunun da Şeyma Subaşı tarafından yapıldığı notu düşülmüştü.

İDDİALARI YALANLADI: SATMIYORUZ

Köşe yazısı kısa sürede yayılınca konuyla ilgili açıklama Şeyma Subaşı cephesinden geldi. Evlerinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, karenin üzerine de "Çeşme ev satma haberi klasik yalanlardan biri" notunu düştü.

İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı;