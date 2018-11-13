Şeyma Subaşı'dan "Sadece Yatakta İyi Olduğun İçin mi Bugünlere Geldin?" Diyen Takipçisine Yanıt

Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığı kafesi 'Healthyishcafe'in mutfağına girerek kendine içeçek hazırladı. Subaşı, mutfaktaki telaşesini de sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

KENDİNE İÇECEK HAZIRLADI

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şeyma Subaşı, kendine içecek yaptığı videoyu "Kendi matcha mi kendim yaparım hih" notuyla paylaştı.

"SADECE YATAKTA İYİ OLDUĞUN İÇİN Mİ BUGÜNLERE GELDİN"

Subaşı'nın yaptığı paylaşımın altına bir takipçisinden, "Elin de yakışmıyor! Allah aşkına sadece yatakta iyi olduğun için mi bu günlere geldin? Başka hiç bir meziyetini görmüyorum da"şeklinde çirkin bir yorum geldi.

EMOJİYLE CEVAP VERDİ

Subaşı, hakkında yapılan olumsuz yoruma sadece emojiyle cevap verdi.