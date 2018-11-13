Şeyma Subaşı'dan "Sadece Yatakta İyi Olduğun İçin mi Bugünlere Geldin?" Diyen Takipçisine Yanıt
'Healthyishcafe' adıyla yeni mekan açan Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, sosyal medyadan kendisine "Sadece yatakta iyi olduğun için bugünlere geldin" diyen takipçisine cevap verdi.
Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığı kafesi 'Healthyishcafe'in mutfağına girerek kendine içeçek hazırladı. Subaşı, mutfaktaki telaşesini de sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.
KENDİNE İÇECEK HAZIRLADI
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şeyma Subaşı, kendine içecek yaptığı videoyu "Kendi matcha mi kendim yaparım hih" notuyla paylaştı.
"SADECE YATAKTA İYİ OLDUĞUN İÇİN Mİ BUGÜNLERE GELDİN"
Subaşı'nın yaptığı paylaşımın altına bir takipçisinden, "Elin de yakışmıyor! Allah aşkına sadece yatakta iyi olduğun için mi bu günlere geldin? Başka hiç bir meziyetini görmüyorum da"şeklinde çirkin bir yorum geldi.
EMOJİYLE CEVAP VERDİ
Subaşı, hakkında yapılan olumsuz yoruma sadece emojiyle cevap verdi.
YORUMLAR (26)
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Dürüst olmayanın bir başka dürüst olmayanı eleştirmesi !!! Bu haberde bize yer YokCevap Yaz Yayından Kaldır
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Haksizlik olmus Acun gibi bir sonradan görmenin kadinda arayabilecegi özellik bu kadar basitlestirilmemeliCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sanane kardeşim yataktamı mutfaktamı iyi olduğuna. işine baksana sefil! Madem beğenmiyorsun neden takip ediyorsun ?Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Acundan isteğimiz şeymayı survivor da yarıştır sen ve eşin reyting için yapmayacağınız şey yokCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bir zavallı bir yorum yapmış. Hırsından kadına nasıl saldıracağını bilmeyecek kadar zavallı. Kadın kendisine cevap vermeyecek kadar yüksek karakterli.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır