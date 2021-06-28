Şeyma Subaşı ayrılığını ilk kez açıkladı. Açıklamada dikkat çeken o detay!

Şeyma Subaşı, evlilik teklifi aldığı ve nikah masına oturmaya hazırlandığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. İşte o açıklama...

Şeyma Subaşı, yaklaşık altı aydır birlikte olduğu Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya fenomen, Alsaloussi'nin taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsi de sahte çıkması nedeniyle ayrıldığı iddialarını ise yalanladı.

Geçtiğimiz günlerde Alsaloussi'den evlilik teklifi alan ve nikah masasına oturmak üzereyken ani bir şekilde ayrılık kararı alan sosyal medya fenomeni, "Bugün ki ayrılığımın nedeniyle ilgili çıkan haber tamamen asılsızdır. Beni arayan gazetecilere söylediğim gibi, "Biraz saygı gösterin", ayrılık doğru ama sebepleri bize kalsın" diye mesaj yayınladı.

Subaşı, 3 milyon 300 bin takipçisi olduğu Instagram'daki mesajını Türkçe'nin yanı sıra İngilizce'de yazması dikkat çekti. Subaşı, geçtiğimiz günlerde ise bebeğine düşük yapmıştı.

Kaynak: Snob Magazin